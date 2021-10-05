Çadır eylemine dört başkan daha katıldı

Mehmetçik Belediye Başkanı Sarıçizmeli’nin, İmar Planı için Turizm Bakanlığı bahçesine çadır kurarak başlattığı eyleme, Tatlısu, Lefke, Yeniboğaziçi ve Geçitkale Belediye Başkanları da katıldı





Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin Mehmetçik Bölgesi İmar Planı’nın sürüncemede bırakıldığı gerekçesiyle Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesine çadır kurarak başlattığı eyleme, “planlı yaşama destek olmak” gerekçesiyle dört belediye başkanı daha katıldı.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan çadır kurmadan eyleme katılırken, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da bakanlığın bahçesine çadır kurdu.

Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar ise eylemdeki başkanları ziyaret etti.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Bölgesi İmar Planı ile ilgili olarak Birleşik Kurulun resmi olarak toplantıya çağrılmadığı gerekçesiyle başladığı eylem çerçevesinde, 29 Eylül Çarşamba gününden beridir Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesine kurduğu çadırda kalıyor. Sarıçizmeli, eyleme başlarken yaptığı açıklamada, Birleşik Kurul resmi olarak toplantıya çağrılana kadar eylemini sürdüreceğini belirtmişti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesinde eylemlerini sürdüren belediye başkanlarını ziyaret eden Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar ise, “Belediye başkanları bu hale düşürülmemeliydi” diyerek, eylemin başarılı olmasını diledi.

