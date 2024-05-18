"Alsancak-Lapta yolu 3 aya kadar tamamlanacak"

Başbakan Ünal Üstel, Alsancak Lapta yolunda devam eden çift şerit yol yapım çalışmalarını inceledi.

Başbakan Ünal Üstel, yapımı devam eden yolun 3 aya kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade ederek, yolun tamamlanmasıyla bölgenin, trafik güvenliğiyle, aydınlatması, peyzajı ve altyapısıyla dört dörtlük bir yola kavuşacağını söyledi.

Yol yapım çalışması ile ilgili yetkililerden bilgi alan Başbakan Üstel, basına açıklama da yaptı. İncelemeleri sırasında vatandaşlar da, özellikle trafiğin rahatlaması ve kazaların önlenmesi adına yol yapımından dolayı Başbakan Üstel’e teşekkür etti.

Yol çalışmalarını yürüten Tüfekçi Limited adına açıklama yapan Yusuf Karaderi, Karaoğlanoğlu çemberi ile Lapta arasındaki yolun inşaatının devam ettiğini, bir bölümünün de tamamlandığını söyledi.

Aydınlatma, trafik güvenliği, peyzaj gibi çalışmaların yapıldığını, 15 yıldır yapılamayan yolun tamamlanma sürecine girdiğini ifade eden Karaderi, yolun hala inşaat halinde olduğunu ancak 3 aya kadar tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

-Üstel: "Yol 3 aya kadar bitirilecek"

Başbakan Ünal Üstel de, Girne batı yollarının 2011’de ihaleye çıkıldığını, sonuçlandığını ancak yol çalışmalarına başlanmadığını belirtti.

Üstel, hükümete gelirken yarım kalan yolların bitirileceğini söylediklerini, bu çerçevede Girne batı yollarının yapımına başladıklarını kaydetti.

Her gün binlerce aracın bu yolu kullandığını, çok büyük bir trafik sıkışıklığı, bazen kazalar, ölümler yaşandığına işaret eden Üstel, devam eden çalışmalar çerçevesinde yolun 3 aya kadar bitirileceğini ve insanların can güvenliği olan çağdaş, aydınlatmaları ile dört dörtlük bir yol kazanmış olacağını söyledi.

Girne Çatalköy yolunun da haziran ayında ihaleye çıkacağını ve etap etap onu da tamamlayacaklarını belirten Üstel, projelendirmenin yapıldığını, ilk etabın başlayacağını ve bu bölgede de daha güvenli çağdaş bir yola kavuşacaklarını kaydetti.