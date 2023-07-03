banner913
banner932
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı
11 0
“Hristodulidis boşa kürek çekiyor”
“Hristodulidis boşa kürek çekiyor”
12 0
 
Binatlı'da tombalalı eğlence geceleri başladı
Binatlı'da tombalalı eğlence geceleri başladı
99 0
Merit Royal Diamond’da Özcan Deniz bayramı
Merit Royal Diamond’da Özcan Deniz bayramı
56 0
YDÜ'den önemli bir çalışma daha
YDÜ'den önemli bir çalışma daha
62 0
YDÜ'den sağlık alanına 200 hemşire
YDÜ'den sağlık alanına 200 hemşire
40 0
İddialar asılsız çıktı
İddialar asılsız çıktı
136 0
banner915

Alpet Kıbrıs, Haspolat Bölgesi’nde oluşturulan Şampiyon Melekler Koruluğu’na fidan dikti

banner476

Alpet Kıbrıs, Adıyaman depreminde hayatını kaybeden öğrenciler ve yakınları anısına Haspolat Bölgesi’nde oluşturulan Şampiyon Melekler Koruluğu’na 170 zeytin fidanı dikti.

banner825
Alpet Kıbrıs, Haspolat Bölgesi’nde oluşturulan Şampiyon Melekler Koruluğu’na fidan dikti
banner960
Alpet’ten verilen bilgiye göre, Alpet Kıbrıs Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu, 6 Şubat’ta yaşanan depremin ülkeyi de derinden üzdüğünü anımsatarak, “Bu anlamlı bağışla koruluğa zeytin fidanlarını dikerek hem doğamıza kalıcı bir iz bırakacağız, hem de sevgimizi yüreklerimizden eksik etmediğimiz şampiyon meleklerimizin anısını doğaya bir armağan olarak sunuyoruz” dedi.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş da, kurum olarak ilk günden bugüne toplumsal sosyal sorumluluk bilincine katkılar koymaya özel önem vermeyi sürdürdüklerini, proje bazında katkı koydukları alanların başında doğa ve çevrenin geldiğini kaydetti.
Altınbaş, “Altınbaş Holding ve Alpet Kıbrıs olarak ülkenin doğasını yeşilini korumak, temiz bir çevreyi sürdürülebilir kılmak için çalışmaya devam ederek bizlere emanet edilen tarihi ve kültürel mirası koruyarak geliştirerek bizden sonra gelecek kuşaklara gönül rahatlığı ile devredeceğiz” dedi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.