Alas: “Önemli olan maaş artışı değil, alım gücünün artırılması”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, maaşlara yapılan artışın alım gücünü arttırmadığını belirterek, önemli olanın alım gücünün artırılması olduğunu kaydetti.







HP’den yapılan açıklamaya göre, TV 2020’de Özlem Çimendal’ın konuğu olan Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özel sektör çalışanlarına da hayat pahalılığı artışının yansıtılması gerektiğini vurgulayan Alas, “Burada yapılan artıştan çok alım gücüne bakmak lazım. Bu ülkede yaşayan bir insan olarak baktığımda maaşıma zam geldikçe alım gücüm artmıyor aksine daha da düşüyor. Çünkü tükettiğimiz şeylere de zam geliyor. Enflasyon daha da artıyor. Burada yapılması gereken alım gücünü artıracak adımlar atılması.” dedi.

-“Ete narh hayvancıyı batırır, ithalat fiyat artışına çözüm değil”

Et fiyatlarına da değinen Alas, konulan narhın işe yaramadığını kaydederek, Güney Kıbrıs’ta et fiyatlarının daha ucuz olduğunu söyledi.

Hayvan üreticileriyle görüştüğünü ve kilo başına maliyetin 600 Türk Lirası civarında olduğunu öğrendiğini belirten Alas “Nasıl bu ürünü bu fiyattan satsınlar. Bir de Güney’de daha da ucuzken siz narh da koyunca hayvancı batar. Bu sefer de yurt dışından ithal etme yoluna gidilecek. Türkiye bunu denedi ithal et getirdi ama fiyatları ucuzlatamadı. Bunun bir çözüm olacağını sanmıyorum. Diğer ürünlerde de bu böyle. Geçen yıl limonu tartıştık, ithal etmişlerdi fakat fiyat ucuzlamamıştı” diye konuştu.

Hayvan rakamı telaffuz ettiği Tarım Bakanı’nı eleştiren Alas, hayvancının maliyetinin düşürülmesi gerektiğini kaydetti.



-“Paluze köfter vergisi sıfırlayacağınıza üreticiye yönelik vergileri sıfırlayın”

Programda su konusuyla ilgili olarak da kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Turgut Alas, şöyle konuştu:

“Suyu tarımsal ve içme olarak ikiye ayırmak lazım. Tarımsal kullanımda efektif olarak karşılık alınamıyor. Biz Belediyeler Reformu yapılırken bazı maddelere dikkat çekmiştik; vergiler artırılacak demiştik. Şu anda bu yaşanıyor. Belediyeler su fiyatlarını istediği gibi değiştiriyor. Burada sorunu çözmesi gereken Bakanlar Kurulu’dur. İşin geçmişine baktığımızda maliyetlerin buraya gelmesinde hepsinde bu gayri meşru hükümetin imzası var. Sorunu yaratan onlar, sorunu çözmek zorunda olan da onlar. Esas sıkıntı tarımsal sulamada. Maliyet yüksek, mutlaka bir artış bekleniyordu çünkü bir alt yapı maliyeti vardı. Orada da aynı sıkıntılar yaşanıyor; köylerdeki sular farklı şekilde satılıyor. Toprak sizin toprağınız, su size ait değil. Bunların da bir maliyeti var tabi. Paluze, köfter vergisi sıfırlayacağınıza üreticiyi ilgilendiren konularda vergileri sıfırlayın."

-“Şikayette bulunduğumuz herkesin diploması sahte diye bir durum yok”

Programın sonunda yüksek öğrenimde yaşananlarla ilgili de konuşan Alas, Halkın Partisi olarak 100 kişilik bir liste verdiklerini aktardı ve “Bu hepsinin sahte olduğu anlamına gelmiyor. Denetlenmesi amacıyla bu listeyi verdik. Konu başka yerlere gitti, gizli belgeler, kayıp telefonlar konuşuluyor. Bu insanlar devletin içerisinde görev yapıyorlar. Eğer sahte diplomayla bu görevi sürdürüyorlarsa bunların da ortaya çıkarılması gerekiyor. Bizim istediğimiz bu.” dedi.