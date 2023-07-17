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Alaminyo Şehitleri cuma günü anılacak

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Alaminyo Şehitleri cuma günü Değirmenlik’te yer alan Alaminyo Şehitler Anıtı önünde anılacak.

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Alaminyo Şehitleri cuma günü anılacak
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Lefkoşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre,  anma töreni saat 19.30’da Şehitler Anıtı’na çelenklerin konulması ile başlayacak.
Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından törende, Değirmenlik Lisesi öğrencisi şiir okuyacak.
Tören, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in konuşması ile tamamlanacak.
 
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