banner913
banner932
Üst Komite’den maske kararı
Üst Komite’den maske kararı
14 0
Koop-Süt’ten okkalı zamlar
Koop-Süt’ten okkalı zamlar
34 0
 
“Özür dileriz, bizi affedin”
“Özür dileriz, bizi affedin”
18 0
Kürşat'ın davası 6 Şubat’a ertelendi
Kürşat'ın davası 6 Şubat’a ertelendi
19 0
“Toros 100 yaşında” kitabının lansmanı yapılacak
“Toros 100 yaşında” kitabının lansmanı yapılacak
33 0
Tüp gaz bugünden itibaren 10 TL indirimle 380 TL’den satılıyor
Tüp gaz bugünden itibaren 10 TL indirimle 380 TL’den satılıyor
56 0
Özersay’dan Arıklı ve Meclis Başkanlığı aleyhinde suç duyurusu
Özersay’dan Arıklı ve Meclis Başkanlığı aleyhinde suç duyurusu
14 0
banner996
banner985

Alagadi’de reklam tabelaları sökülüyor

banner989

Alagadi Özel Çevre Koruma Alanı’ndaki reklam tabelaları, Çatalköy- Esentepe Belediyesi tarafından sökülmeye başlandı

banner974
Alagadi’de reklam tabelaları sökülüyor
banner971
Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Alagadi Özel Çevre Koruma Alanı’ndaki ilan-reklam tabelalarının dün itibarıyla sökülmeye başlandığını duyurdu.
Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, konuyla ilgili açıklamasında, belediyeler birleşmeden önce tabela izinlerinin Esentepe Belediyesi tarafından verildiğini kaydederek, söz verildiği gibi tabelaların sökülmeye başlandığını ve Alagadi dışına taşınacaklarını belirtti. 
Kırok, Alagadi’nin 21/97 Çevre Yasası gereğince 25 Ağustos 1997 tarihli E-1346-97 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edildiğini hatırlatarak,  bu yasa doğrultusunda Alagadi Özel Çevre Koruma Planı’na uygun olmadığı gerekçesiyle bölgedeki tabelaların tamamının sökülmesine karar verildiğini ifade etti. 
Çatalköy- Esentepe Belediyesi’nden yapılan açıklamada da, bölgede tabelası bulunan işletmelere belirtilen sürede tabelalarını kaldırmaları için çağrı yapıldığı, verilen sürenin bitmesinin ardından dün itibarıyla tüm tabelaların Belediye tarafından kaldırılmaya başlandığı ve en kısa sürede işlemin tamamlanacağı açıklandı. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.