Akyar kara geçiş kapısı karşılıklı geçişlere kısa süreliğine kapatılacak.

Polis basın subaylığının yaptığı açıklama şu şekilde.
11 Mart 2024 tarihinde, 10:00 - 14:00 saatleri arasında, Gazimağusa Akyar Kara Geçiş
11 Mart 2024 tarihinde, 10:00 - 14:00 saatleri arasında, Gazimağusa Akyar Kara Geçiş
Kapısı’nda bulunan muhaceret kabinlerinde yapılacak iyileştirme çalışmaları nedeniyle, “Akyar
Kara Geçiş Kapısı” karşılıklı geçişlere kapatılacaktır.
Belirtilen saatler arasında, Akyar Kara Geçiş Kapısını kullanarak KKTC’den GKRY
Bölgesine geçmek isteyen vatandaşlarımızın, Akyar Kara Geçiş Kapısı yerine Derinya Kara
Geçiş Kapısını kullanmaları önemle rica olunur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.