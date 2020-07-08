banner411
banner69
Müslüm Baba'dan muhteşem sezon finali
Müslüm Baba'dan muhteşem sezon finali
30 0
Sarı Denizaltı, Çanakkale’yi rahat geçti
Sarı Denizaltı, Çanakkale’yi rahat geçti
355 0
 
"Şampiyonluğumuzu ilan ettik ama sevincimiz kursağımızda kaldı"
114 0
KKTOK – Limasol iş birliği büyüyor
KKTOK – Limasol iş birliği büyüyor
26 0
Şarkıcı Buray, yeni aşka yelken açtı
Şarkıcı Buray, yeni aşka yelken açtı
121 0
Lezzet ve muhabbet durağı:
Lezzet ve muhabbet durağı: "Ora Ocakbaşı"
55 0
BM'den çarpıcı rapor:
BM'den çarpıcı rapor: "Salgınlar hayatımızdan hiç çıkmayacak"
42 0
banner460

AKVA ve Çimen yeniden seferlerine başladı

banner27

AKVA ve Çimen yeniden seferlerine başladı

Niyazi Ergülen

Ülkede toplu taşımacılık alanında hizmet veren kuruluşların bağlı olduğu örgüt olan Kar-İş’in Haziran ayı başında başlattığı yolcu taşımama eylemi kırılmaya başlandı.

Yaklaşık 1 aydan fazla bir süredir yolcu taşımacılığı yapmayan Güzelyurt bölgesindeki toplu taşımacılık hizmeti veren iki kuruluş AKVA Otobüs İşletmeleri ve Çimen Dolmuşları dünden itibaren seferlere başladı.

Dün itibari ile AKVA Otobüsleri Lefkoşa ve Lefke’ye sefer başlatırken, Çimen Dolmuşları ise Lefkoşa, Lefke ve Girne seferlerini başlattı.

banner342
×