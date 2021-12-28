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"Aksa enerji üretimini azaltmadı"

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Aksa Enerji Kıbrıs Santral Müdürü Şener Şentürk, iki ünitede yaşanan arıza nedeniyle enerji üretiminde çok kısa süre bir aksama olduğunu, yedek makinelerin hızla devreye girdiğini ve cuma gününden beri üretimin eksiksiz devam ettiğini kaydederek Aksa’nın enerji üretimini azalttığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını vurguladı

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"Aksa enerji üretimini azaltmadı"
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Aksa Enerji Kıbrıs Santral Müdürü Şener Şentürk, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek), şirkete olan borcundan dolayı Aksa’nın enerji üretimini azalttığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Şentürk yaptığı yazılı açıklamada, iki ünitede yaşanan arıza nedeniyle enerji üretiminde çok kısa süre bir aksama olduğunu, yedek makinelerin hızla devreye girdiğini ve cuma gününden beri üretimin eksiksiz devam ettiğini kaydetti.

Aksa Enerji’nin Kıbrıs’ın enerji ihtiyacını karşılama yönünde taahhütleri doğrultusunda hizmeti görev bildiğini ve hiçbir zaman alacaklarından dolayı üretim azaltma gibi yollara girmediğini ifade eden Şener Şentürk, arıza sürecindeki her aşamayla ilgili olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıb-Tek yönetimini bilgilendirdiklerini de belirtti.

“TÜM KAYNAKLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANDIK”

Uzun süredir ödemelerde yaşanan sıkıntılara rağmen Kıbrıs Türk halkının enerjisiz kalmaması için şirketin tüm kaynaklarını sonuna kadar kullandıklarını kaydeden Şener Şentürk, Kıbrıs Türk halkının menfaatleri doğrultusunda sorumluluk üstlenmeye devam edeceklerini ve ellerini taşın altına koymaya her zaman hazır olduklarını söyledi.

Aksa Enerji ile ilgili yapılan yanlış bilgilendirmeleri üzülerek takip ettiklerini belirten Şentürk, kamuoyunu doğru bilgilendirme adına  açıklama yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

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