Kamu Alacaklarının Tahsilatıyla İlgili Yasa Gücünde Kararname yürürlüğe girdi

Bakanlar Kurulu, Anayasa'nın 112'nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırladığı "İtirazlı veya Kesinleştirilmiş Vergilerde Uzlaşma ile Ödeme Süresi Geldiği Halde Kısmen veya Tamamen Ödenmemiş Kamu Alacaklarının Tahsilatına İlişkin Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu’nun onaylayarak Meclis’e sunulmasına karar verdiği yasa gücünde kararnamenin genel gerekçesine göre, 31 Mart 2020 tarihli ve 55 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 33/2020 sayılı İtirazlı veya Kesinleştirilmiş Vergilerde Uzlaşma İle Ödeme Süresi Geldiği Halde Kısmen veya Tamamen Ödenmemiş Kamu Alacaklarının Tahsilatına İlişkin Yasa Gücünde Kararname, dünya genelinde devam eden Covid-19 salgını vesilesiyle içinden geçilmekte olunan toplumsal koşullar göz önünde bulundurularak başvuru süresinin uzatılmasını amaçlanıyor.

31 MART 2022’YE KADAR BAŞVURU İMKANI

Yasa gücünde kararnameden yararlanmak isteyen yükümlüler, 31 Mart 2022’ye kadar gerekli beyanname ve formlarla Vergi Dairesi’ne başvurabilecek.

Ancak Belediyeler ile Vakıflar İdaresi’nin alacaklarına ilişkin yapılacak başvurular alacağın bağlı olduğu Belediye veya Vakıflar İdaresinin yetkili kılacağı birimlerine yapılacak.

Bu başvuru süresi, Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasasının 5'inci maddesinde düzenlenen kurallardan yararlanmak isteyen yükümlüler için de uygulanacak.