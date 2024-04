Akran zorbalığı tehlikeli boyutta

Lapta Yavuzlar Lisesi Okul Müdürü Fuat Tek, öğrenci sayısındaki artışa dikkati çekerek çocukların yaş farkı nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığını ve akran zorbalığının baş gösterdiğini söyledi

150 öğrenci ile 50 yıl önce hizmet vermeye başlayan Lapta Yavuzlar Lisesi, artan öğrenci sayısı ile eğitim vermekte artık zorlanıyor. 76 farklı ülkeden çocukların eğitim gördüğü okulun şu anki öğrenci sayısı 940. Veliler, özellikle okul kantini ve tuvaletlerde ciddi sıkıntıların baş gösterdiğini ifade ediyor.

Veliler, ortaokula yeni katılan bir çocuk ile lise öğrencileri arasında akran zorbalığı yaşandığını, küçük çocukların ciddi istismar ile yüz yüze kaldığını söyledi. Dar ve yetersiz fiziksel ortamda öğrencilerin yaşları nedeniyle ortaokula yeni başlayan çocukların olumsuz etkilendiğini dile getiren Okul Aile Birliği Başkanı Derviş Şah, yaşananları aktardı.

“ORTAOKUL’U AYIRIN”

Derviş Şah, okulda her geçen yıl artan öğrenci sayısına rağmen çocukların

kullandığı alanlarda değişiklik olmadığını söyledi. Öğretmen sayısındaki artış araç park alanı ve öğretmenler odası için büyük sorun oluşturduğunu dile getiren Şah, öğrencilerin kantin ve tuvalet ihtiyaçlarında ciddi

sorunlar yaşandığını ve bunun artık görmezden gelinmemesi gerektiğini söyledi. Bölgede yeni bir okul yapılarak orta ve lise kısımlarının ayrılmasının eğitim öğretim ortamlarını ve verimliliğini arttıracağına inandıklarını

kaydeden Şah, yetkililerin bir an önce hareket geçmesi gerektiğini vurguladı.

TEK; “AKRAN ZORBALIĞI VAR”

Lapta Yavuzlar Lisesi Okul Müdürü Fuat Tek, öğrenci sayısındaki artışa dikkati çekerek çocukların yaş farkı nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığını ve akran zorbalığının baş gösterdiğini söyledi. Tek, tam gün eğitim günlerinde çocukların sokakta döküm saçım kaldığına vurgu yaparak sorunun net çözümün tek olduğunu ifade etti. Her geçen yıl okulun sorunlar yumağı içinde boğulduğunu dile getiren Tek, gerekli tedbirlerin alınması için hükümete çağrı yaptı.