“Akpınar devletten bin alırken bir verdi”

Yeni Girne Hastanesi ihalesini kazanan Gülenay Ltd. Direktörü Mehmet Çıldır, projenin hatalı olduğunu, alt katların su alma sorunu olduğunu, projedeki odaların MR ve Tomografi cihazlarını sığmadığını vurguladı. DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar’ı suçlayan Çıldır, “Bir vermiş, bin almış. Denize balık atmış, balinayı alıp gitmiş” ifadesini kullandı

Girne’de yapımına devam edilen ve teslim tarihi geciken Yeni Girne Hastanesi gündemdeki yerini koruyor. Girne Akçiçek Hastanesi kapasitesi ile yetersiz kalırken, sorunları çözecek alt yapıya sahip yeni hastanenin tamamlanması da gecikti.Önce 2021, daha sonra 2022, en son da 2023’de tamamlanacağı söylenen hastanenin açılış tarihi 2024’e sarktı.Son olarak, hastanenin tamamlanması için yapılan ihaleyi kazanan Tüfekçi& Gülenay ortaklığında devam eden inşaatın projesinde sorun çıktı.Beş katlı hastanenin 3, 4 ve 5’inci katında inşaat planlandığı gibi devam ederken, görüntüleme (MR, Tomografi, Röntgen) sistemlerinin yer aldığı bodrum ve giriş katında inşaat durdu.Gülenay Ltd. Direktörü Mehmet Çıldır, yaptığı açıklamada, devletin “Binayı alıp borcu sildiği” işlemde zarara uğratıldığını savundu.Çizilen projenin hatalı olduğunu, alt katların su alma sorunu olduğu, projede yer alan odaların MR ve Tomografi cihazlarını sığmadığını anlatan Çıldır, “Maalesef devletin devraldığı proje çok kötüydü. Biz inşaata başlayınca sorunlar ortaya çıktı. Aylardır Sağlık Bakanlığı’ndan projenin tadilat çiziminin gelmesini bekliyoruz. Proje gelsin, altı ayda teslimatı yaparız” dedi.Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar’ı da suçlayan Çıldır, “Öyle bir pazarlama yapılmış ki, sanki hastane mükemmel. Maalesef çok kötü bir inşaat başlanmıştı. Biz işe girişince gördük ki bodrum katında görüntüleme sistemlerinin yerleşmesi mümkün değil. Şimdi tadil bekliyoruz” dedi.Çıldır, Serhat Akpınar için, “Bir vermiş, bin almış. Denize balık atmış, balinayı alıp gitmiş” ifadesini kullandı.Tüfekçi Ltd. ile inşaatın birlikte yürütüldüğünü söyleyen Çıldır, “Zaman zaman siyasiler iki firma arasında sorun var diyorlar, yalan. Görev bölümünü yaptık, mali sorumluluklarımızı bölüştük, inşaat 3, 4 ve 5’inci katlarda hızlı ilerliyor” dedi.Çıldır, tadil projesinin kendilerine ulaştığı anda, altı ay içerisinde anahtarı sağlık bakanlığına teslim etmeye hazır olduklarını da söyledi.Serhat Akpınar’ın sahibi olduğu Girne Amerikan Üniversitesi’nin 17 milyon 873 bin TL’lik kira, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı borcuna karşılık, Girne’deki hastane projesi Maliye Bakanlığı tarafından devralınmıştı.Maliye, 17,873,600 TL’yi GAÜ’nün Vakıflar’a kira bedeli, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı borçları için ödemişti. Devirden sonra basın açıklaması yapan Akpınar, hastanenin halka hayırlı olmasını dilemişti.