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Akıncı'ya yönelik küfürlü videoya ilişkin şikayet geri çekildi

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Cumhurbaşkanlığı’nın, Bilişim Suçları Yasası kapsamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik ağır hakaret ve galiz küfürlerden oluşan videoya ilişkin Polis Genel Müdürlüğüne yaptığı şikayeti, videonun ilgili şahıs tarafından yayından kaldırılarak özür dilenmesi üzerine geri çektiği açıklandı.

Akıncı'ya yönelik küfürlü videoya ilişkin şikayet geri çekildi

 

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında şöyle denildi:
“Söz konusu videoyu yayından kaldıran şahıs, hata işlediğini beyan eden yeni bir video yayınlayarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan, ailesinden ve sevenlerinden özür diledi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı ilgili şikayetini geri çekti”.
 
 

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