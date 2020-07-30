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Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı

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Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Arasta esnafını ziyaret ederek esnafın, ayrıca Lokmacı Kapısı’nda görev yapan polis ve memurların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bölge esnafının sorunlarını da dinleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Covid 19 salgını nedeniyle geçici bir süreliğine kapatılan Lokmacı Kapısı’nın tekrar açılması hususunda Cumhurbaşkanlığı olarak gerek Kıbrıs Rum liderliği gerekse BM ve AB ile yürütülen temaslarla ilgili esnafı bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, konuyla ilgili çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Yaşanan ekonomik zorluğun asgariye indirilmesi için Devletin ilgisi ve sosyal dayanışmanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, geleceğe umutla bakmak gerektiğini anımsatarak yaşanılan zor günlerin el birliğiyle geride bırakılacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı, salgın nedeniyle yurttaşların azami bireysel önlemleri almalarının önemine de değinerek, kucaklaşmadan geçirilecek son bayram olmasını diledi.

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