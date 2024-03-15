banner913
banner932
Çeler: “TDP, topluma umut olma kapasitesine sahip bir parti”
Çeler: “TDP, topluma umut olma kapasitesine sahip bir parti”
4 0
En fazla yağışı Koruçam aldı
En fazla yağışı Koruçam aldı
17 0
 
16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali hafta sonu yapılıyor
16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali hafta sonu yapılıyor
15 0
"Var oluşumuz ciddi şekilde tehdit altında"
16 0
“Suçlu bulunanlar hakkında gereken yapılacak
“Suçlu bulunanlar hakkında gereken yapılacak"
18 0
Çocuklar, Merit Satranç Festivali’nde coştu
Çocuklar, Merit Satranç Festivali’nde coştu
26 0
Kamu – İş Sendikası Kadın Dayanışma Komitesinden LTB Kadın Sığınma Evi'ne yardım
Kamu – İş Sendikası Kadın Dayanışma Komitesinden LTB Kadın Sığınma Evi'ne yardım
15 0
banner1012

AKEL, Bağımsızlık Yolu'nu ziyaret etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden AKEL partisi heyeti Bağımsızlık Yolu'nu ziyaret etti.

banner974
AKEL, Bağımsızlık Yolu'nu ziyaret etti
banner971
Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmeye AKEL adına AKEL Merkez Komitesi üyesi ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili adayı Stavri Kalopsidiotu ve AKEL Merkez Komitesi üyesi ve Yeniden Yakınlaşma Bürosu Sorumlusu Elias Dimitriu katılırken, Bağımsızlık Yolu heyetinde ise Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Salih Hayaloğlu, Mali Sekreter Münür Rahvancıoğlu ve Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı Mustafa Keleşzade yer aldı.
Görüşmede Kıbrıs ve Avrupa'da son yaşanan gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri üzerine konuşuldu. Ayrıca Kıbrıslı Türk halkını ilgilendiren konular ve iki toplumlu ilişkilerde mevcut durum üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.