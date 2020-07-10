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"Akaryakıt zammını derhal geri alın"

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"Akaryakıt zammını derhal geri alın"
10 Temmuz 2020 Cuma 14:33

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) akaryakıt zammının geri alınmasını talep etti.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, zammı, “bütçe açıklarını kapatmaya, günü kurtarmaya” yönelik bir karar olarak niteleyerek, “Devlet desteğine ihtiyaç duyulan bu zor dönemde akaryakıta zam kararı sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz” dedi.
Yazılı açıklamasında, dünyada petrolün varil fiyatları düşerken ülkede zamma gidilmesini eleştiren Bengihan, “Bu karar, bütçe açıklarını halkın sırtından kapatmaya yönelik bir karardır. Hükümet, herkesten gelirine göre vergi almak yerine dolaylı vergiler ve fonlarla pandemi döneminde gelirlerinde ciddi gerileme olan kesimleri daha da fakirleştiriyor” ifadelerini kullandı. 
Salgın sürecindeki kararların ve tavrın halkta güvensizlik yarattığını, insanların tutarsız davranışlar nedeniyle bunaldığını savunan KTAMS Başkanı Bengihan, hükümete, “Halkın tahammül sınırını zorluyorsunuz, zamlarla günü kurtarma çabasından vazgeçin, akaryakıt zammını derhal geri alın” ifadeleriyle seslendi. 

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