Okçuluk Federasyonu genel kurulu gerçekleştirildi

Okçuluk Federasyonu 3. Olağan Mali Genel Kurulu, Okçuluk Federasyonu’nun idari binasında gerçekleştirilirken, federasyon bünyesinde organizasyon komitesi oluşturuldu

KKTC Okçuluk Federasyonu 3. Olağan Mali Genel Kurulu, 9 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 18.00’de, Okçuluk Federasyonu’nun İdari Binasında gerçekleştirildi.

Federasyon Başkanı Ferdi Çiftçi’nin açılış konuşması ile başlayan Genel Kurul’da, gündem sırasına göre, Divan kurulunun oluşumuna geçildi. Üyeler tarafından Divan başkanlığı görevine Osman Tez, sekreterlik görevlerine ise Gizem Tanrıkul Cambaz ve Enver Börte Barlasoğlu getirildi.

Genel kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, 2019-2020 Mali Raporunun görüşülmesi gündem maddesine geçildi. Mali Sekreter Gizem Tanrıkul Cambaz tarafından üye kulüplere aktarılan 2019-2020 Mali Raporu, Genel Kurul’a katılan 9 üye kulüp tarafından oybirliği ile onaylandı.

Genel Kurul, dilek ve temenniler kısmında üyelerin federasyon bünyesinde “Organizasyon Komitesi” oluşturulması ile ilgili görüşlerinin ardından tamamlandı.

Çiftçi “Federasyon bünyesinde organizasyon komitesi oluşturuldu”

KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Ferdi Çiftçi, üye kulüplerin organizasyon komitesi kurulması ile ilgili, genel kurulda yapılan önerileri, genel kurulun hemen sonrasında yaptıkları yönetim kurulu toplantısında görüşerek, konuyu karara bağladıklarını belirtti.

Çiftçi, yönetim kurulu toplantısı neticesinde federasyon bünyesinde organizasyon komitesi oluşturulmasına karar verildiğini, ilgili kurul üyeleri olarak da, kuruma uzun yıllardır hizmet veren Osman Tez ve Serkan Taydaş’ın atandığını belirtilerek, toplantıda kurul üyelerine yapılacak olan işlemlerle ilgili bilgi aktarımında bulunulduğunu söyledi.