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Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 7’nci zam

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95 oktan benzine 1.53 TL, 98 oktan benzine 1.54 TL, Euro Diesel’e 2.59 TL, gazyağına ise 2.08 TL artış geldi

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Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 7’nci zam
Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 7’nci zam yapıldı.
Dün gece yarısından itibaren yürürlüğe giren yeni fiyatlara göre; 95 oktan benzin 1.53 TL, 98 oktan benzin 1.54 TL, Euro Diesel fiyatı 2.59 TL, gazyağı fiyatı ise 2.08 TL arttı.
Yeni düzenlemeye göre; 95 oktan benzin 27.26 TL’den 28.79 TL’ye,
98 oktan benzin ise 27.81 TL’den 29.35 TL’ye çıktı.
Ayrıca Euro Diesel 24.85 TL’den 27.44 TL’ye,
gazyağı ise 24.77 TL’den 26.85 TL’ye yükseldi.
Bu durum, benzin fiyatlarında senenin ilk yedi ayında yüzde 37’ye varan bir artış olduğunu gösterdi.
 
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