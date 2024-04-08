"Aileler, çocuklarına şefkat göstermeli"

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu, ailelere "çocuklarına şefkat göstermeleri, arkadaş çevreleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve teknoloji kullanımlarına sınır getirmeleri" tavsiyesinde bulundu

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu, pandemi sonrasında akran zorbalığında bir artış gözlemlendiğini söyleyerek, alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Davutoğlu, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerde bu konuya önem verdiklerini eğitimlerin devam ettiğini belirtti.

Akran zorbalığının arttığı tespiti üzerine öğretmenler ve öğrenciler yanında velilere yönelik eğitimin planlamasının da yapıldığını söyleyen Davutoğlu, eylül ayı içinde eğitim yılı başlamadan önce ailelere yönelik eğitim verileceğini kaydetti.

Psikolojik danışmanlık rehberlik uzmanlarının okullardaki rehber öğretmenlere uygulamalı ve teorik eğitim verdiğini söyleyen Davutoğlu, bu eğitimlere katılımın zorunlu olduğunu ifade etti.

Davutoğlu, ailelere çocuklarına şefkat göstermeleri, arkadaş çevreleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve teknoloji kullanımlarına sınır getirmeleri tavsiyesinde bulundu.

