Ahmet Soyalan takdir topladı

Bir dönem Lefkoşa Polis Adli Şube Amirliği görevini yürüten Polis Başmüfettişi ve rüşvet suçundan hakkında dava açılan Ali Savaş Altan, önceki gün yine tutuklanmıştı.

Altan’la tutuklanan üç kişi, Altan'ın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülecek davasını aklamak için, bir ses kaydının orijinalini sildikleri ve konuşmalarda aklama yaparak mahkemeye sunacak şekilde CD hazırladıkları ortaya çıkmıştı.

Ali Savaş Altan’a ve diğer 3 zanlıya mahkeme 3’er gün daha tutukluluk verdi. Öte yandan operasyonla bizzat Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın ilgilendiği öğrenildi. Ahmet Soyalan’ın eski bir meslektaşına dahi tolerans göstermemesi kamuoyundan takdir topladı.

