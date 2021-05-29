Ahmet Soyalan takdir topladı

Altan’la tutuklanan üç kişi, Altan'ın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülecek davasını aklamak için, bir ses kaydının orijinalini sildikleri ve konuşmalarda aklama yaparak mahkemeye sunacak şekilde CD hazırladıkları ortaya çıkmıştı.
Ali Savaş Altan’a ve diğer 3 zanlıya mahkeme 3’er gün daha tutukluluk verdi. Öte yandan operasyonla bizzat Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın ilgilendiği öğrenildi. Ahmet Soyalan’ın eski bir meslektaşına dahi tolerans göstermemesi kamuoyundan takdir topladı.
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