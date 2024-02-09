Ağıldan 2 bin 500 yıllık "tanrıça" heykeli çıktı

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Ulukışla’da bir ağılda ele geçirilen heykelin M.Ö 600-480 yıllarına ait tanrıça heykeli olduğunu açıkladı.
Uzmanlar tarafından yapılan incelemede heykelin Geç Arkaik -Milattan Önce 600-480 dönemine ait bir tanrıça heykeli olduğu tespit edildi.
Heykel, üç gün önce Ulukışla'da polis tarafından yapılan operasyonda bir ağılda gömülü halde bulunmuş, iki kişi tutuklanmıştı. Polisin olayla ilgili soruşturmasında iki kişi daha tutuklanmış ve toplam tutuklu sayısı dörde yükselmişti.
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