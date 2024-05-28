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“Adet Yoksulluğuna Karşı Sen De Paylaş” kampanyası çerçevesinde toplanan malzemeler kız çocuklarına ulaştırılmaya devam ediyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Merkezi (KISAD) iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla başlatılan “Adet Yoksulluğuna Karşı Sen De Paylaş” Kampanyası kapsamında toplanılan pedler, okul çağında pede erişimi olmayan kız çocuklarına ulaştırılmaya devam ediyor.

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“Adet Yoksulluğuna Karşı Sen De Paylaş” kampanyası çerçevesinde toplanan malzemeler kız çocuklarına ulaştırılmaya devam ediyor
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LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplanılan 200 pakete yakın ped Lefkoşa Türk Belediyesi Toplum Çalışmaları Şubesi Sorumlusu Sibel Taçay Demirpençe tarafından Demokrasi Ortaokulu'nda pede erişimi olamayan kız çocuklarına ulaştırılmak üzere okul müdürü Koray Bürüncük'e teslim edildi.
 
Kampanya ilk olarak Ruso Ortaokulu'ndaki “Anne Ben Büyüyorum” semineri ile başlatıldı.
 
Bu projenin 1. basamağı olarak 8 Mart’ta Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu 6. Sınıf öğrenci ve annelerine yönelik KISAD’dan uzman Filiz Yarıcı tarafından “Anne Ben Büyüyorum” adlı bir seminer verilmiş, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) tarafından bağışlanan pedler çocuklarla paylaşılmak üzere okul yönetimine ulaştırılmıştı. Kampanyayı yürüten LTB Toplum Çalışmaları Şubesi bu anlamlı kampanyaya katkı koyan tüm bağışçılara teşekkür etti.
 
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