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Adamsan Mehmet Ağar ve Korkut Eken'i de tutuklattır

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kardeşi Atilla Peker, gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilişkin dilekçe vermesinin ardından, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Adamsan Mehmet Ağar ve Korkut Eken'i de tutuklattır
 
Peker, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, dilekçede de ismi geçen Korkut Eken ve Türkiye’nin eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ın da tutuklanması için göndermede bulundu.
Peker, paylaşımında şunları söyledi:
"Süslü Süleyman, kardeşim Atilla Peker'in, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili ifadesi burada. Resmi kayda girdi. Adamsan Mehmet Ağar ve Korkut Eken'i de tutuklattırsana..."
 
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