banner913
banner932
ÖZEV “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” nedeniyle yürüyüş düzenledi
ÖZEV “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” nedeniyle yürüyüş düzenledi
5 0
Araç Kayıt Otomasyon Sitemi'nde arıza
Araç Kayıt Otomasyon Sitemi'nde arıza
10 0
 
Adalıer ve Saçar’a rütbeleri takıldı
Adalıer ve Saçar’a rütbeleri takıldı
22 0
Serdinç Maypa teminatla serbest
Serdinç Maypa teminatla serbest
14 0
Büşra Yavuz kurtarılamadı
Büşra Yavuz kurtarılamadı
32 0
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
15 0
KTAMS’ın Mecliste başlattığı grev devam ediyor
KTAMS’ın Mecliste başlattığı grev devam ediyor
19 0
banner1012

Adalıer ve Saçar’a rütbeleri takıldı

banner1020

Polis Genel Müdür (PGM) I. Yardımcısı mevkiine atanan Ali Adalıer ile Polis Genel Müdür II. Yardımcısı mevkiine atanan Kaan Resa Saçar’a rütbeleri takıldı

banner974
Adalıer ve Saçar’a rütbeleri takıldı
banner971
Polis Genel Müdür (PGM) I. Yardımcısı mevkiine atanan Ali Adalıer ile Polis Genel Müdür II. Yardımcısı mevkiine atanan Kaan Resa Saçar’a Polis Genel Müdürlüğünde dün düzenlenen törenle rütbeleri takıldı.
Törende, Adalıer ve Saçar’ın özgeçmişlerinin okunmasının ardından rütbeleri takıldı.
KUNİ
Polis Genel Müdürü Kasım Kuni törende yaptığı konuşmada, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve devlet yetkililerinin de onayı ile PGM I. Yardımcısı mevkiine atanan Ali Adalıer ile PGM II. Yardımcısı mevkiine atanan Kaan Resa Saçar’ı tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.
Bu onurlu ve zorlu görevi tüm birimlerle uyum içerisinde çalışarak, layıkıyla yapacaklarına dair inancının tam olduğunu belirten Kuni, emekliye ayrılan Polis Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Beşerler ve Zafer Zaifer’e de emeklilik yaşamlarında aileleri ile birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diledi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.