Adalıer ve Saçar’a rütbeleri takıldı

Polis Genel Müdür (PGM) I. Yardımcısı mevkiine atanan Ali Adalıer ile Polis Genel Müdür II. Yardımcısı mevkiine atanan Kaan Resa Saçar’a rütbeleri takıldı

Polis Genel Müdür (PGM) I. Yardımcısı mevkiine atanan Ali Adalıer ile Polis Genel Müdür II. Yardımcısı mevkiine atanan Kaan Resa Saçar’a Polis Genel Müdürlüğünde dün düzenlenen törenle rütbeleri takıldı.Törende, Adalıer ve Saçar’ın özgeçmişlerinin okunmasının ardından rütbeleri takıldı.KUNİPolis Genel Müdürü Kasım Kuni törende yaptığı konuşmada, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve devlet yetkililerinin de onayı ile PGM I. Yardımcısı mevkiine atanan Ali Adalıer ile PGM II. Yardımcısı mevkiine atanan Kaan Resa Saçar’ı tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.Bu onurlu ve zorlu görevi tüm birimlerle uyum içerisinde çalışarak, layıkıyla yapacaklarına dair inancının tam olduğunu belirten Kuni, emekliye ayrılan Polis Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Beşerler ve Zafer Zaifer’e de emeklilik yaşamlarında aileleri ile birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diledi.