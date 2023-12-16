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Adalı cinayetiyle ilgili üç kişi hakkında tutuklama emri

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Adalı cinayetiyle ilgili üç kişi hakkında tutuklama emri
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Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili dikkat çeken bir gelişmenin yaşandığı ancak bunun kamuoyuyla paylaşılmadığı ortaya çıktı.
CTP Milletvekili Sami Özuslu tarafından Meclis kürsüsünde verilen bilgiye göre Polis Genel Müdürlüğü, cinayet soruşturması kapsamında üç kişi hakkında tutuklama emri çıkarttı.
Özuslu, bu isimlerin; Sedat Peker, Atilla Peker ve eski MİT'ci Mehmet Korkut Eken olduğunu açıkladı. Özuslu, "Bu üç isim aranan ve haklarında tutuklama emri çıkarılan isimlerdir" dedi.
YENİDÜZEN yazarlarından Kutlu Adalı 1996 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
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