Adalı Cinayetinde yeni süreç

Türkiye’de “Organize Suç Örgütü Lideri” olarak hüküm giyen Sedat Peker’in, 1996 yılında meydana gelen Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddiaları Polis gündemine taşındı



“İddialar araştırılacak”



Cumhurbaşkanı Tatar, Sedat Peker’in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddialarının ardından Polis Genel Müdürü ile görüştü ve “Gerek görüldüğü halde her türlü yasal girişimler ile gereği yapılacak” dedi





Tatar, görüşmeyle ilgili şunları söyledi:

“Ülkemizin güvenliği ve huzuru için büyük bir fedakarlıkla her türlü gayreti gösteren Polis Genel Müdürlüğü'nün bu olayla ilgili olarak gerek görüldüğü halde her türlü yasal girişimler ile gereğini yapacağından kuşkum yoktur. Bu konuda polisimize olan güvenimiz tamdır”

Öte yandan Kıbrıs Objektif’te canlı yayına katılarak bir açıklama yapan Ersin Tatar “Şimdi çıkıp bazıları farklı şeyler söylüyorlar. Bu konuşanlar da hep iktidarlarda bulunmuşlardır. 1996 çok uzun zaman evveldi. Dolayısıyla o günden bu güne isimlere girmek istemiyorum ama bu açıklama yapanların partisi uzun yıllar öyle veya böyle iktidarda kalmışlardır. Bunlar niçin bu işin sonunu getiremediler zamanında, şimdi bu açıklamaları yapanlar?” diye konuştu.

Tatar “Dolayısıyla bir kasetten böyle bir haber yayıldı diye ortalığı olağanüstü bir gerginliğe yol açmaya gerek yoktur. Devletimiz, savcılığımız, GKK'mız… Varsa bir yasadışı iş bunun gereği neyse yapılması gerekmektedir. Bizim kimseyi koruma gibi bir pozisyonumuz olamaz. Bu açıklamalardan KKTC zarar görmemesi gerekir” dedi.