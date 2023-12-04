Türkiye’deki mahkeme, Şampiyon Melekler için Kıbrıs’tan yükselen sesi duymadı. 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan İsias Otel’in sorumlularıyla ilgili Adıyaman Başsavcılığın hazırladığı iddianame kabul edildi

Türkiye’deki 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan İsias Otel’in sorumlularıyla ilgili Adıyaman Başsavcılığın hazırladığı ve Kıbrıs Türk toplumunun büyük bir yürüyüşle tepki gösterdiği iddianame Cumartesi günü kabul edildi.

İddianame, deprem suçlularının “bilinçli taksir” suçlamasıyla yargılanmasının önünü açtı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve hukuk camiası, bu suçlamanın, deprem suçlularına çok düşük bir ceza verilmesine neden olacağını söylüyor ve “olası kast” ile yargılanmalarını talep ediyor.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yönetimi, “Adalet mücadelesi şimdi başlıyor” diyerek, duruşma tarihimim önümüzdeki haftalarda belirlenmesinin beklendiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dava dosyası “bilinçli taksir” olarak kabul edildi, olası kasta dönmesi için hukuk mücadelemiz devam edecek.

Adalet mücadelesi şimdi başlıyor!

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Kasım'da 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan İsias davasına ilişkin iddianame, 15 günlük sürenin dolmasıyla kabul edildi.

İsias davası, savcılığın sorumlular için bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma suçundan en fazla 22,5 yıl hapis cezası istemiyle açıldı.

Kabul kararı ile birlikte, İsias davası artık mahkemenin önüne gelmiş oldu.

72 kişinin yaşamından ettiği İSİAS Otel’de bilirkişi raporları ihmali ortaya koyuyor. Kaçak kat, yasak olmasına rağmen deniz kumu, düşük kalitede beton ve yetersiz demir gibi etkenler bilirkişi raporunda yer almıştı.

Önümüzdeki haftalarda duruşma tarihinin belirlenmesi bekleniyor.

Kıbrıs'ın kalbi adalet diye atıyor, olası kast beklentisi var.

Yürekleri yanan, canlarından can kopan Kıbrıslılar tek ses, tek yürek, isias katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyor.

İsias Otel katliamını yaratan tüm sorumluların olası kastla yargılanmaları için on aydır adalet mücadelesi devam ediyor.

Adalete ışık tutmak için Gazimağusa'da yanan meşalelerin, TC mahkemelerinin vicdanına da ışık olması; çocuklarına, dostlarına mezar inşa edenlerin en ağır cezayla mahkum olmalarını bekliyor.

