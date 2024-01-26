Adalet Haykırışı

Mağusa’da bir yıl önce cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zehie Helin Ressur için “Helin’ler ölmesin” sloganıyla Gazimağusa Anıt çemberde yürüyüş yapıldı. Helin’in annesi Zişan Saltukhan, acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyerek gözyaşları içinde adalet çağrısı yaptı

Gazimağusa’da 16 yaşındayken canice katledilen Zehie Helin Ressur’un ölümü üzerinden tam bir yıl geçti. Mağusa’da geçtiğimiz yıl cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zahie Helin Ressur, ölümünün 1’inci yıldönümünde anıldı.Helin için dün Mağusa anıt çemberinde toplanan kalabalık, Mağusa’daki Bandabulya’ya yürüdü. Yürüyüşte “Helin Artık Bir Melek” pankartı da açıldı.Söz konusu eyleme Mağusa Kadın Merkezi yanı sıra Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve bazı CTP vekilleri de destek verdi.Yürüyüşün ardından Retro Çalgıcıları ve Makamer konser düzenlendi, şiirler okundu. Etkinliğe katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.Yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan Helin’in annesi Zişan Saltukhan,adalet istediğini belirterek kızının katilinin müebbet hapis cezası alması gerektiğini söyledi.Saltukhan, acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyerek gözyaşları içinde adalet çağrısı yaptı.Ceza Yasası’nda değişiklik yapılmasını isteyen Saltukhan, yasada “adam öldürme” suçuna verilen cezanın az olduğunu savundu.Saltukhan, yasada değişiklik yapılmazsa kızının katilinin “50 yaşına geldiğinde serbest kalacağına” dikkat çekti.“Kızım için adalet istiyorum, bu ülkede 16 yaşında bir kız çocuğu öldürüldü bunu unutmayın” diye haykıran Saltukhan, bir an önce davanın sonuçlanmasını ve Helin’in katilinin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.“O katil ne ceza alırsa alsın benim içim soğumayacak” diyen acılı anne, mahkeme salonunda Helin’in katilinin ailesiyle arkalı önlü oturduğunu, bu durumun çok canını acıttığını ve psikolojisini bozduğunu söyledi.“1 yıldır söylüyorum, kimse sesimi duymuyor. Beni kimse anlamıyor” diye feryat eden Saltukhan; “Sesimin duyulmasını istiyorum, adalet istiyorum. Sadece adalet bekliyorum” dedi.DERYAEtkinlikte konuşma yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya; kadınların ve çocukların sokakta yürürken, okula giderken, güvende hissedebilmek için gerekli her türlü yaptırımın uygulanmak zorunda olduğunu söyledi, “Bunu yapmayanların ensesinde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Helin’in annesi Zişan Saltukhan’a ve tüm sevenlerine dayanma gücü dileyen Derya, “Bir daha Helin’ler ölmesin diye, hep beraber dayanışma içinde mücadele gücü olsun” dedi.Mağusa Kadın Merkezi (MAKAMER) Başkanı Sıdıka Özdoğan da, kadın ve çocuk cinayetleriyle ilgili devletin üzerine düşen görevi yerine getirmediğini savundu. Özdoğan, bu durumu devletin ilgili kurumlarına bildirdiklerini belirterek “Politik olduğuna inandığımız çocuk ve kadın cinayetlerini önlenmesi için mücadelemiz devam edecek” dedi. Aile İzleme ve Çocuk Merkezi kurulması için Mağusa Belediyesi’yle birlikte adım attıklarını söyleyen Özdoğan, “Devlet üzerine düşeni yapmalı, eğitimler verilmeli. Şiddetin önlenmesi ve gerekenlerin yapılması zaruri bir ihtiyaçtır” diye konuştu.ACILI ANNE: UYAN KIBRIS UYANÖte yandan Helin’i kaybettiğinden bu yana isyanını ve üzüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaşan Helin’in annesi Zişan Saltukhan, dün kızı ile fotoğrafını yürek burkan bir notla paylaştı.Saltukhan; “Uyan Kıbrıs uyan, benim evladım tam 1 yıl oldu cani bir katil tarafından öldürüleli. Bu ülkede 16 yaşında bir kız çocuğu öldürüldü” diye yazdı.