Ekonomist Mehmet Saydam, elektrik kesintilerine karşı tazminat davası açılmasını istedi

Ekonomist Mehmet Saydam, geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan elektrik kesintilerine isyan etti, tazminat davası açılmasını istedi.

Saydam’ın paylaşımı şöyle:

Acil tazminat davası açılmalı.

Halk olarak mağdur ediliyoruz...Parasını ödediğimiz ve satın aldığımız enerjiyi kullanamıyoruz...

Yeter dedik olmadı,

Argo konuştuk olmadı,

Hükümetler geldi geçti olmadı,

Bugün 22 Temmuz 2023...

Sabah 07:00 de elektriksiz bir sabaha uyandım. Terler içerisinde. Evimde duş dahi alamadım. 5 katlı binadan yürüyerek ve inerken söylenerek İşime gittim. Kahvaltımı / Kahvemi jeneratörü olan bir yerde yaptım. Toplantıya gittim. Elektrik kesik olduğundan sunum yapılamadı. Toplantı iptal edildi. Oğlum saat 10:15 gibi elektriklerin geldiğini söylemek için aradı çünkü onun da ders çalışması gerekiyordu. Sevindik !!!

10:30 da da bize geldi ve 1 saat gecikmeli toplantıya başladık.

14:33 de yorgun bir şekilde evime döndüm... Saat 14:55...Elektrikleri evimde elektrik yine yeni yeniden kesildi...

Söylemek yazmak istediğim çok şey var ama bana yakışmaz diyorum...Zaten yazsak söylesek de olmadı-olmayacak...

Elektrik konusu ile ilgili gelmiş geçmiş tüm Hükümetlerin sorumsuzluğudur bu...

Bu ülkede alım gücümüz düşmüş düşmemiş ne fark eder ki? Ekonomi o-bu. Olan alım gücümüzle dahi, parasını ödediğimiz enerjiyi kullanamıyoruz.

yok mu bir kurum veya dernek bu ülkede ki; hem elektrik kurumuna hem hükümete hem de buna sebep olan tüm bağlantılı kişilere ve kurumlara tazminat davası açsı!!! Ben de bu davada seve seve mağdur olarak imza atayım... Bu ülkede yaşayan ve mağdur olan her bir insan gibi...

Artık halk olarak, ne hükümeti ne muhalefeti (zaten siyaset bitmiş) ne de sendikası ne Ticaret ne Sanayi Odaları ne de adına ne derseniz deyin, sadece bu halkın menfaatlerini düşünen bir kurum veya dernek...Dava açın ilk imzayı ben atacağım !!!

Bizler (halk) ilgilenmiyoruz Suçlu odur budur diye...Bizi ilgilendiren tek şey enerjisiz kalmak...yazın veya kışın..Bedelini ödediğimiz hizmeti istiyoruz...

