Acil kana ihtiyaç var

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Ali Avcısoyu için 0RH+ ve 0RH - trombosit kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan verebilecek olan kişilerin Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan merkezine başvurmaları gerekmektedir.

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