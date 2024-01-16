Acil kana ihtiyaç var

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Ali Avcısoyu için 0RH+ ve 0RH - trombosit kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan verebilecek olan kişilerin Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan merkezine başvurmaları gerekmektedir.
İletişim: 0533 840 13 27
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