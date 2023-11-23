Acil kana ihtiyaç var

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde by-pass ameliyatı olacak olan Rayıf Alagöz için 7 Ünite A Rh+ kana ihtiyaç vardır. Vermek isteyenlerin 0533 866 2373 numaralı Hasan Alagöz’e ulaşmaları rica olunur.
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