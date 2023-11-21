Acil kana ihtiyaç var

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Hematoloji bölümünde yatmakta olan ve acil ameliyata girmesi gereken, Teğmen Karahasan için acil 0 RH + ( pozitif) trombosite ihtiyaç duyulmaktadır. Trombosit verebilecek olan kişilerin Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan merkezine başvurmaları gerekmektedir.
İletişim numarası: 0533 841 74 72
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.