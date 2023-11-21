Acil kana ihtiyaç var

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Hematoloji bölümünde yatmakta olan ve acil ameliyata girmesi gereken, Teğmen Karahasan için acil 0 RH + ( pozitif) trombosite ihtiyaç duyulmaktadır. Trombosit verebilecek olan kişilerin Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan merkezine başvurmaları gerekmektedir.

İletişim numarası: 0533 841 74 72