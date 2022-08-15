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Acil kan ihtiyacı

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Acil kan ihtiyacı
Nilay Fidancan Bolel için çok acil AB RH (+) Pozitif kana ihtiyaç duyulmaktadır.
Kan vermek isteyenlerin 0533 868 97 15 numaralı telefonu aramaları önemle rica olunur.
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