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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
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Emekli DAÜ akademik personeli Hüseyin Gürsev çok acil kan grubu A rh+ (pozitif) 8 ünite trombosit süspansiyonuna ihtiyaç vardır.
Yardımcı olabilecek olanların Mağusa Devlet hastahanesine başvurmaları önemle rica olunur.
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