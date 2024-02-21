Acil kan aranıyor

Emekli DAÜ akademik personeli Hüseyin Gürsev çok acil kan grubu A rh+ (pozitif) 8 ünite trombosit süspansiyonuna ihtiyaç vardır.
Yardımcı olabilecek olanların Mağusa Devlet hastahanesine başvurmaları önemle rica olunur.
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