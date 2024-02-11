Acil kan aranıyor

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımda yatan çocuğumuz Erdinç Mızrak için ÇOK ACİL, B RH POZİTİF kana ihtiyaç vardır.

Kan vermek isteyen vatandaşlarımızın devlet hastanemize ulaşmalarını ve Erdinç Mızrak adına kan bankasına kam bağışında bulunmasını rica ederiz…