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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Ali Kesat için AB Rh pozitif kana ihtiyaç vardır.
Verebilecek olanların kan bankasına başvurmaları rica olunur.
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