Acil kan aranıyor

Geçitkale-Serdarlı Belediyesine bağlı Geçitkale'de ikamet eden Tarkan Kılgın adına çok acil AB(negatif) kana ihtiyaç duyulmaktadır.
Kan vermek isteyen vatandaşlarımız Lefkoşa kan bankasına gidip kan verme işlemini yapabilir.
İletişim Nadir Kılgın 0533 864 04 63
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