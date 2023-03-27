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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
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Yakın Doğu Hastanesinde tedavisi SÜREN Amcam Hüsamettin Çetin Kuzu için 4 ünite A Rh+ kan aranmaktadır. 05338345953 Ayşe Kuzu’ya ulaşabilirsiniz
 
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