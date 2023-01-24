Acil kan aranıyor

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören, Esat Belet için çok acil A Rh+ kana ihtiyaç vardır... Kan Bağışı yapmak isteyenlerin çok acil Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi kan bankasına başvurmaları rica olunur...
0548 888 29 19
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.