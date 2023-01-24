Acil kan aranıyor

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören, Esat Belet için çok acil A Rh+ kana ihtiyaç vardır... Kan Bağışı yapmak isteyenlerin çok acil Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi kan bankasına başvurmaları rica olunur...

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