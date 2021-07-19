Basketbolda tarihi galibiyet

Ülke basketbolu uzun yıllar sonra dış temasta bulundu, KKTC A Milli Takımı, Kırgızistan Milli Takımı’nı konuk ederken rakibini mağlup edip, tarihi bir galibiyete imza attı

Kıbrıs Türk basketbolu tarihi günlerinden birine tanıklık etti. KKTC A Milli Basketbol Takımı ile Kırgızistan Milli Takımı, Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Ülke sporunun dışa açılımda yaşadığı sıkıntılara yönelik önemli bir atılım olarak kabul edilen bu karşılaşmayı KKTC A Milli Takımı78-62’lik skorla galip tamamladı.

Karşılaşmada Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ile Kırgız yetkililer protokol tribününde yer alarak takip etti. Müsabaka öncesinde her iki takım ve yetkililer birlikte fotoğraf çektirerek bu tarihi anı ölümsüzleştirdi.

Tamer Bolat, Emrah Güven, Halit Kıryağdı ve Ahmet Şahinsoy’un teknik sorumluluğunu üstlendiği KKTC A Milli Basketbol Takımı karşılaşmaya Temur Rustamov, Berk Argın, Arif Yılmabaşar, Fuat Farisoğlu ve Hamit Çeliktaşlılar ilk 5’i ile, konuk Kırgızistan ise mücadeleye ShakirzhanKuranbaev, Roman Demchenko, BaiyshAdiev, EvgeniiPekhov ve NurtaiSubanbekov ilk 5’i ile başladı.

İlk periyodu 26-15, ikinci periyodu da 41-29 üstünlükle tamamlayan milliler, bu üstünlüğünü koruyarak üçüncü periyodu 65-40 önde tamamladı, mücadeleyi de 78-62 kazanarak bu tarihi maçta galip geldi.

Karşılaşmada kaydettiği 24 sayı ile millilerden Berk Argın maçın en skorer oyuncusu oldu. Kırgızistan adına 19 sayı ile oynayan Kuranbev ise takımının en çok sayı üreten oyuncusu olarak müsabakayı tamamladı.

İki ülkenin milli takımları 21 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00’da yine Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda bir dostluk karşılaşması daha oynayacak.

