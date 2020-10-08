Acil kan aranıyor

Onkoloji Bölümünde yatmakta olan 5 yaşındaki Halil İbrahim Yeltekin için kan aranıyor.
Dr.Burhan Nalbantoglu Hastahanesinde Onkoloji Bölümünde yatmakta olan 5 yaşındaki Halil İbrahim Yeltekin adına B Pozitif Trombosit'e ihtiyaç olduğu bildirildi..
Çok acil verebilecek olanlar kan bankasına gidip Halil İbrahim Yeltekin adına B Pozitif Trombosit vermesi rica edildi.
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