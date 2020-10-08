Acil kan aranıyor

Onkoloji Bölümünde yatmakta olan 5 yaşındaki Halil İbrahim Yeltekin için kan aranıyor.

Dr.Burhan Nalbantoglu Hastahanesinde Onkoloji Bölümünde yatmakta olan 5 yaşındaki Halil İbrahim Yeltekin adına B Pozitif Trombosit'e ihtiyaç olduğu bildirildi..

Çok acil verebilecek olanlar kan bankasına gidip Halil İbrahim Yeltekin adına B Pozitif Trombosit vermesi rica edildi.

