banner583
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
5 0
“Bu çöpleri buraya insanlar değil de hayvanlar mı bıraktı?”
“Bu çöpleri buraya insanlar değil de hayvanlar mı bıraktı?”
25 0
 
Galatasaray, turu İstanbul’a bıraktı
Galatasaray, turu İstanbul’a bıraktı
16 0
Su kuyuları dibe vurdu
Su kuyuları dibe vurdu
72 0
Bitmeyen çile!
Bitmeyen çile!
23 0
Hazırlık maçlarıyla tempo yükseliyor
Hazırlık maçlarıyla tempo yükseliyor
82 0
Tam Kıvamında Aşure Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler
Tam Kıvamında Aşure Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler
100 0
banner661

Acil AB RH+ kana ihtiyaç var

banner476

banner666
Acil AB RH+ kana ihtiyaç var
Yakın Doğu Hastanesi'nde tedavi görmekte olan bir öğretmenin babası için acil AB RH pozitif(+) kana ihtiyaç var.
Ebru Öngören Meren isimli öğretmen vatandaşımızın babası için talep ettiği kan için şu mesajı paylaştı:
Herkese merhaba,
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yatmakta olan babam için 4 kişinin kan bağışında bulunması bize yardımcı olmasını rica ederiz.
Kan için aranan kriterler:
1- A RH pozitif (+)
2- 18 yaş üstü- 45 yaş altı erkek
3-Geceden alkol kullanmamış
4-Antibiyotik ilaç kullanmamış
5-Ameliyat olduysa 1 seneyi geçmiş olması lazım
6-Son bir ay içerisinde Biontech aşısı kullanmamış olması lazım
YDÜ Kan Bankası zemin kat(0)a bağış yapması rica olunur.
Şimdiden teşekkürler.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.