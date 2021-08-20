Acil AB RH+ kana ihtiyaç var

Yakın Doğu Hastanesi'nde tedavi görmekte olan bir öğretmenin babası için acil AB RH pozitif(+) kana ihtiyaç var.

Ebru Öngören Meren isimli öğretmen vatandaşımızın babası için talep ettiği kan için şu mesajı paylaştı:

Herkese merhaba,

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yatmakta olan babam için 4 kişinin kan bağışında bulunması bize yardımcı olmasını rica ederiz.

Kan için aranan kriterler:

1- A RH pozitif (+)

2- 18 yaş üstü- 45 yaş altı erkek

3-Geceden alkol kullanmamış

4-Antibiyotik ilaç kullanmamış

5-Ameliyat olduysa 1 seneyi geçmiş olması lazım

6-Son bir ay içerisinde Biontech aşısı kullanmamış olması lazım

YDÜ Kan Bankası zemin kat(0)a bağış yapması rica olunur.

Şimdiden teşekkürler.