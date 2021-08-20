Acil AB RH+ kana ihtiyaç var

Yakın Doğu Hastanesi'nde tedavi görmekte olan bir öğretmenin babası için acil AB RH pozitif(+) kana ihtiyaç var.
Ebru Öngören Meren isimli öğretmen vatandaşımızın babası için talep ettiği kan için şu mesajı paylaştı:
Herkese merhaba,
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yatmakta olan babam için 4 kişinin kan bağışında bulunması bize yardımcı olmasını rica ederiz.
Kan için aranan kriterler:
1- A RH pozitif (+)
2- 18 yaş üstü- 45 yaş altı erkek
3-Geceden alkol kullanmamış
4-Antibiyotik ilaç kullanmamış
5-Ameliyat olduysa 1 seneyi geçmiş olması lazım
6-Son bir ay içerisinde Biontech aşısı kullanmamış olması lazım
YDÜ Kan Bankası zemin kat(0)a bağış yapması rica olunur.
Şimdiden teşekkürler.
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