AB’den 75 bin hızlı test geliyor

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi girişimiyle AB’den 75 bin adet hızlı test kiti geliyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü ve Türkiye’den Sinovac aşılarının gönderilmesine devam edileceğini kaydederek, polislerin aşılanmasına ise birkaç gün içinde başlanacağını söyledi.

Bakan Pilli, Avrupa Birliği’nden sağlanan Pfizer&Biontech aşılarının ikinci dozlarına dün Lefkoşa’da Trenyolu Polikliniği ve İskele Sağlık Merkezi’nde başlandığını kaydetti.

AB’den 75 bin adet hızlı test (antijen testi) kiti geleceğini de açıklayan Bakan Pilli, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi girişimiyle önümüzdeki günlerde bu kitlerin ulaşacağını bildirdi.

Türkiye üzerinden bugüne kadar 40 bin Sinovac aşısı geldiğini ve bunların 35 bininin kullanıldığını belirten Bakan Pilli, cumartesi TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü ve Çin’den Türkiye’ye giden aşıların incelenme süresinin Çarşamba veya Perşembe günü dolmasından sonra KKTC’ye aşı gönderileceğini teyit ettiğini söyledi.

Pilli, pandeminin önlenmesinde aşının önemli olduğunu vurgulayarak şu anda 21 olan aşı merkezini 25’e çıkararak aşılamaya devam edeceklerini bildirdi.

“Hedef mart sonuna kadar herkesi aşılamak ama önemli olan aşıların gelmesidir” diyen Bakan Pilli, bazı iş adamlarınca yurt dışından aşı getirme girişimlerinin hatırlatılması üzerine ise aşıların ülkeler arası satıldığını, KKTC’de aşıları tetkik edecek altyapı bulunmadığını o yüzden ancak Türkiye Sağlık Bakanlığı kontrolünden geçecek aşıların ülkeye gelebileceğini söyledi. Pilli, “Onun dışında gelecek herhangi bir aşıyı kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İnanıyorum ki TC’den çok kısa sürede bize bayağı miktarda bir aşının geleceğidir. Süratle halkımızı aşılayacağız” diyen Sağlık Bakanı Pilli, aşı planlarının olmadığı yönündeki eleştirileri üzüntüyle karşıladığını da belirtti ve birinci aşamada sağlık çalışanları ve yaşlı bakım merkezindekilerin ikinci aşamada 65 artı yaş grubundakilerin aşılandığını anlattı.

Bakan Pilli, aşı geldiği anda riskli meslek gruplarında çalışanların aşılanacağını kaydederek, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’la görüştüğünü ve bugün veya yarın polislerin aşılanmasına başlanacağını söyledi.

