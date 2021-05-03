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ABD’de göçmen teknesi faciası: 4 ölü

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Meksika'dan ABD'ye düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

ABD’de göçmen teknesi faciası: 4 ölü
 

ABD ile Meksika sınırındaki Sen Diego sahilinde insanlık dramı yaşandı. Sen Diego sahilinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

San Diego Sahil Güvenlik yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, düzensiz göçmen taşıyan teknenin alabora olduktan sonra parçalandığını ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, 27 kişinin de hastaneye kaldırıldığı olayda, teknenin kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

22 KİŞİ KIYIYA YÜZMEYİ BAŞARDI

Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenlerden 22 kişinin de sahile çıkmayı başararak kurtulduğunu açıkladı. San Diego cankurtaran ekipleri yaşam mücadesi veren düzensiz göçmenler için başlatılan kurtarma operasyonuna helikopterlerle havadan destek verildiğini ifade etti.

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