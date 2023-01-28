8 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Lefkoşa’da öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir araç, 8 yaşındaki Aslanbek Batyrow isimli çocuğa çarptı

Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi’nde dün meydana gelen kazada 8 yaşındaki Aslanbek Batyrow yaralandı.

Saat 12.45 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde, 32 yaşındaki Wiston Onu Ugorjı yönetimindeki KP 926 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan 8 yaşındaki Aslanbek Batyrow’a çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Aslanbek Batyrow kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

