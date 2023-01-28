8 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi’nde dün meydana gelen kazada 8 yaşındaki Aslanbek Batyrow yaralandı.
Saat 12.45 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde, 32 yaşındaki Wiston Onu Ugorjı yönetimindeki KP 926 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan 8 yaşındaki Aslanbek Batyrow’a çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Aslanbek Batyrow kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.