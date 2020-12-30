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8'i yerel 16 pozitif vaka da bugün

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8'i yerel 16 pozitif vaka da bugün
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2678 olduğunu, 8’i yerel 16 pozitif vakaya rastlandığını, 23 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen bir vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
30 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2678
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 8
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 328.394
Toplam Vaka Sayısı: 1555
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1332
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 217
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 173
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 
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