Lavinium Sitesi’ndeki apartman, zeminindeki eğirilik nedeniyle, ‘can güvenliği tehlikesi’ oluşturduğundan dolayı önce boşaltıldı, ardından da mühürlendi. Apartmanda yaşayan 8 aile evsiz kaldı

Türkiyeli inşaat şirketi Bulut İnşaat’ın yaptığı ve o yıllarda da anayola giriş-çıkışı olmaması sebebiyle tartışma konusu olan Dikmen’deki Lavinium sitesinde bir skandal daha yaşandı.Dikmen’deki Lavinium Sitesi’nin A-17 numaralı apartmanı, zemin kaymasındaki eğrilik nedeniyle, Girne Kaymakamlığı’nın raporu doğrultusunda Dikmen Belediyesi tarafından mühürlendi. Evlerinden olan aileler sokakta kaldı.Bilirkişi raporu sonrasında kaymakamlık yetkilileri, 8 ailenin yaşadığı apartmanı ‘can güvenliği’ nedeniyle boşalttı.Can güvenliği tehlikesiyle boşaltılan apartmanda 8 ailenin yaşadığı ve eşyalarını alabilmeleri için yetkililerce kendilerine dün iki saat süre tanındığı öğrenildi.Apartmandaki sorun nedeniyle daha önce 4 ailenin başka bir yere taşındığı öğrenildi.Girne Kaymakamlığı’nın hazırladığı bilirkişi raporu ışığında boşaltılan apartman sakinlerinin bundan sonraki süreçte konuyu yargıya taşıması bekleniyor.Apartman sakinlerinden A17 numaralı binada oturan Hasip Dereci, yaşadıkları zorlukları anlattı.Bulut İnşaat’tan aldıkları daire için 35 bin STG’ye anlaştıklarını ama dairenin kendilerine 50 bine mal olduğunu kaydeden Dereci “Bulut inşaattan bu evi aldık. Alırken de aldıktan sonra da çok sorun yaşadık. Müteahhit Tahir Soycan bu binanın altına yaptığı dolguyla binayı ayakta tutmaya çalıştı ama olmadı” diye konuştu.,Dikmen Belediye’sinin gerekli testleri yaptığını ve bu dolgunun iyi sıkıştırılmamasından dolayı binada kayma tespit ettiğini söyleyen Dereci, kaymanın durup durmayacağının da belli olmadığını anlattı.Dereci, “Bu raporu çıkaran bilirkişi, raporu Kaymakamlık’a verdi. Sonrasında çıkan rapor da Kaymakamlık’a verildi. Geldiler gözlem yaptılar ve kaymanın devam ettiğini söylediler. Binayı boşaltmamızı istediler.“Ben çıkıp şimdi ne yapayım? İntihar mı edeyim?” diye isyan etti.Hasip Dereci “Eşyalarımızı alabilmek için bize 2 saat müsaade verdiler. Ne olacağını bilmiyorum. Binada 8 aile kalıyordu. Bu zorluklardan dolayı 3-4 aile binadan ayrıldı, başka yere taşındılar. Maddi olarak bir sıkıntı yaşıyoruz. Hukuksal açıdan bunu mahkemeye yansıtacağız” dedi.Evlerin tapular konusunda da mağdur olduklarını hatırlatan Dereci, 8 aile olarak yasal yola başvurduklarını ama şu an yasal mücadeleyi devam ettiren 2 kişi kaldıklarını söyledi.Vazgeçen kişilere müteahhidin başka evler verdiğini ama kendisinin bu evde kalmak istediğini ifade eden Dereci, şunları söyledi:“Ya bana başka bir ev verecek ya da paramı geri verecek yoksa asla evimden çıkmam. Çoluk çocuk hepimiz dışardayız. Belediye ve Kaymakamlık geldi binayı mühürledi. Biz önce tapularda mağduriyet yaşadık sonra da zeminde mağduriyet yaşadık ama bizi kimse görmüyor. Ben çıkıp şimdi ne yapayım? İntihar mı edeyim? Ben zorbalık yapmadım yasal haklarımı kullandım kimsenin ofisini basmadım kimseye hakaret etmedim ama şimdi sokaktayım”