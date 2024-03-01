66 zeytinyağı numunesinin 19'u uygun bulunmadı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, zeytinyağı tağşiş analizleri sonucunda 19 zeytinyağı numunesinin uygun değil (tağşişli) olarak tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 – 25 Ocak tarihleri arasında beş ilçede tağşiş analizi için yapılan denetimler sonucunda 66 zeytinyağı numunesi alındığı ve ECN 42’ye göre yapılan analizlerin sonucunda 47 zeytinyağı numunesinin uygun (tağşişli değil), 19 zeytinyağı numunesi ise uygun değil (tağşişli) olarak tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 19 tağşişli zeytinyağı numunesinin 18’ inin üretici/satıcı firmasının tespit edildiği, 1 zeytinyağı numunesinin firmasının tespit edilemediğinden dolayı hukuki süreç başlatıldığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında 18 tağşişli zeytinyağının ise 7 farklı firmaya ait olduğunun tespit edildi, tağşişli tespit edilen zeytinyağlarının üretici/satıcı firmaları 38/2023 sayılı ‘’Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası’’nın 8. madde, 4. fıkrasına aykırı davrandıkları için, haklarında söz konusu yasanın 28. madde, 4. fıkra, A bendine istinaden idari ceza uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, üç tağşişli zeytinyağının üretici/satıcı firması olan iki firma, yasanın 19. madde, 7. fıkrasına istinaden itiraz hakkını kullandığı ve şahit numuneden tekrar analiz yapılmasını talep ettiği belirtilen açıklamada, laboratuvar sonuçlarının çıkmasının ardından basınla paylaşılacağı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 15 tağşişli zeytinyağının üretici/satıcı firması olan beş firmaya ise cezai işlem uygulanmaya başlandığı belirtildi.

