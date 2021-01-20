6 ilçede 6 okul için imzalar atıldı

Yakın Doğu’nun 6 ilçede inşa ederek, bedelsiz olarak Eğitim Bakanlığı’na teslim edeceği 6 ilkokul için Bakanlık ile protokol imzalandı. Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de inşa edilecek ilkokullar, 300 öğrenci kapasitesine sahip olacak





Günsel Aile Kurulu'nun Kararıyla Yakın Doğu Oluşumu’nun KKTC’nin 6 İlçesinde İnşa Edip, Devlete Devredeceği 6 İlkokul İçin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Protokol İmzalandı.

Bütün yatırımı Günsel Ailesi tarafından gerçekleştirilecek 6 okul, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet vermek üzere bedelsiz olarak İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne devredilecek.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de inşa edilecek ilkokullar, 300 öğrenci kapasitesine sahip olacak.

Yakın Doğu Oluşumu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında “6 İlçeye 6 Okul” projesinin hayata geçirilebilmesi için dün imzalanan protokol ile proje “resmen” start aldı. Protokol, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel tarafından imzalandı.

Protokolün amacı, “KKTC’nin eğitim alanındaki gelişimine katkı sağlanması ve Bakanlığın ilkokul ihtiyacının karşılanması amacıyla Bakanlıkla işbirliği halinde Yakın Doğu Oluşumu tarafından her ilçeye tam teşekküllü bir ilkokul kazandırılmasıdır” ifadesi ile açıklandı.

Yapılan protokol gereği, inşa edilecek 6 ilkokulun inşaat ve eğitime hazır hale getirilmesi için gerekli donanım ve altyapı için gerekli yatırımlar Yakın Doğu Oluşumu tarafından karşılanacak. Projelerin yasal süreçleri, okul ihtiyacı olan bölgelerin belirlenmesi ve okulların ulaşım altyapılarının yapımını ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı üstlenecek.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel protokol töreninde proje ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkenin eğitim altyapısını güçlendirmek için çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek Günsel Ailesi’nin almış olduğu altı ilçeye altı ilkokul inşa etme kararının buna büyük bir katkı sağlayacağını söyledi. Bakan Olgun Amcaoğlu, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e hitaben “Sizin yaptığınız yatırımlar ve attığınız adımlar bütün toplum için bir işaret fişeği niteliğindedir. Milli eğitimin önemine dikkat çekiyorsunuz. Hem eğitime yatırım yapıp hem de devletin eğitim altyapısına katkıda bulunmanız bizi çok mutlu ediyor” dedi. Bakan Amcaoğlu, Günsel Ailesi’nin attığı bu adımın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve ülke için çok önemli bir başlangıç noktası olacağını söyleyerek, “Bir ebeveyn ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak, eğitim camiamız ve çocuklarımız adına Günsel Ailesi ve Yakın Doğu Ailesi’ne canı yürekten teşekkürlerimi sunarım” dedi.



GÜNSEL

İmza töreninde gerçekleştirdiği konuşmasına, “Yakın Doğu Ailesi’nin bir ferdi olarak doğduğumuz, büyüdüğümüz, kökleşmek istediğimiz ülkemize katkı sunmak istiyoruz” sözleriyle başlayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Günsel Aile Kurulu’nun aldığı kararla ülkemizin altı ilçesinin her birine altı ilkokul inşa etme kararı aldıklarını hatırlatarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının projenin hayata geçirilebilmesi için çok hızlı ve etkili bir destek verdiğini söyledi.

“Eğitimimize, köklerimize güç katacak, altı ilçeye altı ilkokul projesinin hayata geçecek olmasının heyecanını yaşıyoruz” diyen Prof. Dr. Günsel, “Yaptığımız katkıların bize huzur ve kalkınma olarak döneceğini ve ülkemizi dünyanın gıpte ettiği bir yere dönüştüreceğinin bilincindeyiz” dedi.