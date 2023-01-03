UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Maraş konusunda uluslararası hukuka aykırı bir adım bulunmadığını kaydetti

Mecliste konuşan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs sorununda federasyon zemini ve BM parametrelerinin de görüşüldüğünü, her Cumhurbaşkanının kendi ekibini belirlediğini ancak Rumların paylaşma niyeti olmadığını bu nedenle başarılı olunmadığını söyledi.

Hasipoğlu, federasyon anlamında tünelin ucunda bir ışık görünmediğini bu nedenle iki devletli çözümün ve Maraş açılımının gündeme geldiğini ve Cumhurbaşkanlığına Ersin Tatar’ın seçildiğini belirtti.

Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü kaldırmak için Rum tarafının çaba harcadığını AB’nin de Rum tarafının doğrultusunda hareket ettiğini dile getiren Hasipoğlu, Maraş konusunda da uluslararası hukuka aykırı bir adım bulunmadığını kaydetti.

Bütün Maraş’ın açılmadığını, bölgede kurumların ve şahısların mülkleri bulunduğunu söyleyen Hasipoğlu, bu nedenle açılmadığını ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunan Hasipoğlu, Taşınmaz Mal Komisyonu bağlamında hak ve hukuku gasp etmeden başvuruların değerlendirileceğini, sürecin devam ettiğini, dosyaların hızlanacağını söyledi.

“Bir yol açıldı Maraş açılmadı” iddiasının doğru olmadığını sürecin devam edeceğini söyleyen Hasipoğlu, BM idaresine devretme düşüncesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Güvenlik Konseyi kararlarının ihlal edilmediğini söyleyen Hasipoğlu, AİHM kararlarının Güvenlik Konseyi kararları üzerinde olduğunu kaydetti.

Hasipoğlu, “40 yıl önceki Güvenlik Konseyi kararlarına takılı kalmayın” dedi.

Müzakere masasında enerji konusunda komite kurulması önerisinde bulunduklarını anımsatan Hasipoğlu, Anastasiadis’in komiteye karşı çıktığını belirtti.



